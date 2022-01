Po dveh odpadlih pripravljalnih tekmah z Italijani v Trbovljah in Kopru zaradi okužbe s koronavirusom v gostujoči reprezentanci v slovenskem taboru niso iskali rezervnih nasprotnikov. To bi namreč lahko prineslo dodatne težave in morebitne okužbe, zato se je selektor Ljubomir Vranješ odločil za igranje dveh internih tekem v pripravljalni bazi v Zrečah, na katerih je reprezentante razdelil v dve mešani ekipi. »Take tekme so lahko še intenzivnejše kot prave, ker moraš odigrati vse minute v obrambi in napadu. Rezultat? Vsak polčas je štel zase. Lahko vam razkrijem, da je bilo precej napeto in da se – tako kot tudi na treningih – na takšnih tekmah krešejo iskre,« opisuje kapetan reprezentance Jure Dolenec, ki priznava, da se počuti utrujeno. »Treniramo veliko, močno, dobro in zavzeto. A težko je vse skupaj oceniti le iz treningov, kajti šele resne tekme so pravi pokazatelj forme.«

Škofjeločan, ki je v svoji članski karieri osvojil že 32 lovorik, je po številu nastopov za reprezentanco (162 tekem), doseženih golih (602) in starosti (33 let) najizkušenejši v sedanji reprezentančni zasedbi. Čeprav je (bo) zaradi tega spet še pod posebnim drobnogledom pogosto (pre)kritične slovenske javnosti, se s tem ne ubada ter ne čuti dodatnega pritiska oziroma bremena. »Na te stvari bi se mogoče oziral pred sedmimi, osmimi leti. Dandanes komentarjev in podobnih zadev ne spremljam veliko, ker so to stvari, ki ti lahko odvzamejo fokus. Ni pomembno, koliko je kdo star, koliko ima nastopov in golov… Pomembno je, da vsak igralec prispeva svoje, ne glede na to, ali gre za pet minut na celotnem prvenstvu ali pa za šestdeset minut na vsaki tekmi. Vsak delček v skupnem mozaiku je zelo pomemben in vsak igralec mora vanj prispevati svoj delež. Voz bomo morali vleči skupaj naprej, to je edina pot do uspeha,« se zaveda Dolenec, član francoskega Limogesa (njegova klubska kolega sta tudi rojaka Dragan Gajić in Igor Žabić), in opozarja, da so velika tekmovanja po OI vedno nekaj posebnega in da so vedno polna presenečenj.

Marguč: Norišnica v ekipah Desnokrilni igralec Gašper Marguč je že od leta 2014, ko je zapustil matični klub Celje Pivovarna Laško, član madžarskega Veszprema, nedavno je podaljšal pogodbo še za dve leti, zato mu mnogi v šali pravijo, da je že »na pol« Madžar. Medtem ko bo na Slovaškem na tekmah Eura 2022 zaradi koronavirusa lahko zasedenost dvoran v Bratislavi (zmogljivost 10.000 gledalcev) in Košicah (7900) le 25-odstotna, pri sogostiteljici Madžarski v Budimpešti (20.022), Szegedu (8143) in Debrecenu (6500) ne bo omejitev. »To zares pomeni večje tveganje, toda kot športnik si seveda želim nastopati pred gledalci v dvoranah. Ti naredijo boljše vzdušje, zato je tudi za igralce to boljši občutek, večji motiv, želja in zagon,« meni 31-letni Gašper Marguč. Celjan, ki nosi dres rokometnega velikana iz mesta ob Blatnem jezeru, gostiteljev Madžarov ne vidi kot glavnih kandidatov za naslov prvaka Evrope. »Morebiti se znajo prebiti v polfinale, tam pa je tako ali tako vse mogoče. Gre jim na roko, da bodo igrali doma, da bodo dvorane polne in da bodo imeli bučno podporo s tribun. Na velikih tekmovanjih skoraj vse gostiteljice pridejo visoko. Verjetno bo tako tudi z Madžarsko, a ne do zlate kolajne,« napoveduje Gaši, z ženo Hano (poročena sta od leta 2019) pa marca pričakujeta tudi novorojenca. O mnenju vse številnejših, da bi morali EP zaradi koronavirusa odpovedati, ker bo nesmiselno in neregularno, Marguč ocenjuje: »Mislim, da se to ne bo zgodilo in da bodo Madžari tekmovanje uspešno pripeljali do konca. Manjkalo bo sicer veliko igralcev, toda po novih pravilih bodo lahko tudi tisti, ki so zdaj okuženi, igrali na EP. Zdaj je norišnica skoraj v vseh reprezentancah, okužbe se bodo dogajale tudi med tekmovanjem, ampak na žalost živimo v takšnih časih.«

Janc: Lažje je, če nisi favorit Slovenija je na edini pripravljalni tekmi »povozila« Hrvaško v Celju, vendar desnokrilni član Barcelone Blaž Janc pravi, da to še ni bila čisto prava Slovenija. »Po dolgem času smo odigrali zares dobro tekmo, a je bila daleč od popolne. Od nas lahko pričakujete še boljše predstave, kajti od takrat smo še napredovali v igri in bomo na prvenstvu še za stopničko ali dve boljši, kot smo bili proti Hrvatom,« je optimistično razpoložen Blaž Janc, ki ima za glavne favorite na EP Dance, Francoze in Špance. Sevničan, ki je v Zrečah »cimer« z Dolencem, je takole opisal povprečen delovni dan v Zrečah: »Imamo precej poln urnik, saj treniramo dvakrat na dan, zjutraj in popoldan, tu so še videoanalize, fizioterapije in podobno. Vmes imamo počitek, imamo tudi posebno sobo, kjer se družimo in kofetkamo, drugače pa smo bolj ali manj v svojih hotelskih sobah, gledamo filme in serije. A to ni nobena težava, kajti čas nam hitro mineva.« Da bi dodatno zmanjšali možnosti za okužbe, igralci ne pijejo kave, sokov in podobnega v hotelskem lobiju skupaj z drugimi gosti, ampak v ločenem prostoru. Na dosedanjih velikih tekmovanjih je Slovenija najlažje igrala, ko ni bila v vlogi favorita, precej slabše pa proti objektivno slabšim reprezentancam. »Tekma proti Severni Makedoniji, ki bo za nameček še uvodna na evropskem prvenstvu, bo za nas težja, prav tako tista proti Črni gori. Najlažje je igrati na tekmah, na katerih nisi favorit, ker potem nimaš česa izgubiti. Če izgubimo proti Danski, ki je zagotovo favorit v naši skupini, to ni nič tragičnega, če bi izgubili proti Severni Makedoniji ali Črni gori, pa bi veliko izgubili, zapravili. Na teh dveh tekmah bo pritisk na naših ramenih večji, zato lahko pričakujemo tudi več napak v igri. A sem prepričan, da smo že dovolj izkušeni, da se bomo pokazali v pravi luči in potrdili, da je kakovost na naši strani.«

Zadnji je s seznama odpadel Rok Ovniček Selektor Ljubomir Vranješ je sinoči izbral 19 reprezentantov, ki se bodo danes dopoldan z avtobusom odpeljali proti Debrecenu na prizorišče uvodnih slovenskih nastopov na EP 2022. Zadnji je s seznama potnikov za Madžarsko odpadel Rok Ovniček (Nantes, Francija) zaradi natrgane mišice v ramenskem predelu. Proti Madžarski se bodo danes odpravili – vratarji: Jože Baznik (Cesson Rennes, Francija), Aljaž Panjtar (Gorenje), Urh Kastelic (Göppingen, Nemčija), levi krili: Tilen Kodrin (Celje Pivovarna Laško), Tilen Sokolič (Gorenje), levi zunanji: Borut Mačkovšek, Nik Henigman (oba Pick Szeged, Madžarska), Vid Levc (Slovenj Gradec), srednji zunanji: Miha Zarabec (Kiel, Nemčija), Domen Makuc (Barcelona, Španija), Staš Skube (Meškov Brest, Belorusija), desni zunanji: Jure Dolenec (Limoges), Matic Grošelj (Chartres, oba Francija), Nejc Cehte (Hannover, Nemčija), desni krili: Gašper Marguč (Veszprem, Madžarska), Blaž Janc (Barcelona, Španija), krožni napadalci: Vid Poteko, Matic Suholežnik (oba Celje Pivovarna Laško), Blaž Blagotinšek (Veszprem, Madžarska).