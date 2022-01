Kar nekaj filmov oziroma obisk kinematografov zaradi njih je v zadnjem času dokazal, da način ogleda filmov na velikih platnih ni mrtev, kot so ob vse bolj priljubljenih različnih pretočnih platformah in vmesnem zaprtju zaradi covida hiteli sklepati nekateri. Naj imamo doma še tako napredno tehnologijo, se z ogledom v kinodvorani izkušnja pač še vedno ne da primerjati – sploh v primeru kakšnih akcijskih spektaklov. A vse skupaj še ne pomeni, da se tudi ti ne bodo pojavljali ekskluzivno na določenih platformah.

Po ogledu filma Red Notice smo si mislili, da je še dobro, da je tako. Film smo si pač ogledali »brezplačno« oziroma je bil vštet v mesečno naročnino na Netflix, če bi šli v kino, bi zanj zapravili kar nekaj časa in denarja, ki ga za naš okus ni vreden – da, tako slab, plehek je ta film z zvezdniško zasedbo (Dwayne Johnson, Ryan Reynolds, Gal Gadot). A prav ta, ob dobrem marketingu in seveda neizbežnem dejstvu, da so takšni akcijski filmi številnim pač všeč, je bržčas najbolj kriva, da je Red Notice velika uspešnica; tako velika, da je že postal najbolj gledan Netflixov film vseh časov. Če že ne drugega, pa je v njem mogoče videti nekaj zanimivih avtomobilov, v prvi vrsti legendarnega mercedesa 770 iz leta 1939.

Končal je v jezeru

Omenjeni štirikolesni lepotec svojo vlogo odigra proti koncu filma, ko ga moški dvojec zvezdniške trojice odkrije v skrivnem podzemnem skladišču v Argentini, kjer so svoje dragocenosti po drugi svetovni vojni skrili nacisti. Z mercedesom 770 so naokoli prevažali nekatere pomembneže nacističnega režima, med drugim tudi Adolfa Hitlerja, njegovo neuradno ime pa je bilo tudi grosser mercedes (velik mercedes), ki si ga je seveda prislužil zaradi svoje velikosti (v dolžino je meril med 5,6 in 6 metri). Med letoma 1931 in 1943 so izdelali le 205 takšnih avtomobilov, ojačani so bili kot oklepniki in imeli neprebojno steklo.

Glede na to, da je šlo v filmu za različico brez strehe, vse to pri begu skozi podzemni rov trojici zvezdnikov ne pride prav, kljub temu pa jim seveda nič in nihče ne pride do živega. Vmes »neprebojno« šipo tudi zlahka razbijejo, kar je sicer ena manjših napak v filmu, avto pa na koncu dvominutnega atraktivnega preganjanja konča na dnu manjšega jezera. Ga pa gledalcem lik Ryana Reynoldsa Nolan Booth tudi primerno predstavi in med drugim razkrije vrednost takega avtomobila – 18 milijonov dolarjev. Za toliko so enega od samo treh, ki naj bi se ohranili do danes, namreč prodali na dražbi leta 2003. Zaradi tega je seveda jasno, da so v filmu uporabili repliko.