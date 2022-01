Ker je avtomobil v Sloveniji še vedno statusni simbol in ga določeni vozniki jemljejo kot nekaj več, na primer objekt poželenja ali nekaj, s čimer izraziš svoj uspeh in osebnost, ni hujšega kot to, da se takšnemu posamezniku poseže v ta kultni simbol. Posledično ne trpita le njegov ego in ugled, temveč tudi vsakodnevna operativnost, saj je danes pri nas avtomobil pogosto osnovna nuja. Brez avtomobila marsičesa ne morete postoriti, in če ste nenadoma brez štirih koles, se lahko zadeve zapletejo. Zato je kazen zasega vozila več kot vzgojna.

Marsikomu se ukrep zasega mogoče zdi skrajen, a stroka (beri: policija) je prepričana, da učinkovito odstrani s ceste stalne kršitelje prometnih predpisov in s tem prepreči tudi marsikatero prometno nesrečo. S cest pa izločijo tudi voznike brez vozniškega dovoljenja. Predvsem pri povratnikih ukrep povsem izpolni namen. Vozilo se načeloma vrne lastniku, ki pa mora plačati globo – ta znaša od 500 do 1000 evrov, včasih pa tudi več –, odvoz in tudi skladiščenje. Pomemben del ukrepa je seveda dejstvo, da zaradi začasnega odvzema kršitelj ostane brez vozila do dva meseca. Dovolj, da lahko posameznik izgubi službo, kar v Sloveniji kljub trenutnim razmeram, ko je prostih delovnih mest veliko, predstavlja veliko kazen, sploh če je posameznik zasedal dobro plačano delovno mesto.

Najpogosteje do zasega pride pri večkratnih kršiteljih prometnih predpisov v povezavi s prehitro vožnjo, vožnjo pod vplivom alkohola ali drog ter vožnjo takrat, ko je že bila odrejena prepoved. Najpogostejši vzrok zasega vozila po zakonu o kazenskem postopku pa je sum, da vozilo izvira iz kaznivega dejanja, tatvine, ropa, goljufije ali zatajitve. Prav tako vozilo zasežejo, če je bilo uporabljeno kot sredstvo storitve kaznivega dejanja oziroma je bilo kaznivo dejanje storjeno v samem vozilu ter v primerih, ko je bilo vozilo predmet napada.

Zanimivo, da se je pred leti zakon spremenil in je bil za zaseg dovolj že en hujši prekršek, potem pa so se pogoji zasega ponovno zaostrili. Kljub temu številke zbujajo skrb. Zaseg sicer poteka tako, da policist najprej ugotovi, ali so izpolnjeni pogoji zanj, nato obvesti pooblaščeno avtovleko, ki vozilo odpelje h koncesionarju. Ob zasegu policist izda potrdilo in obvesti sodišče, ki se mu zaseženo vozilo s spremno dokumentacijo takoj preda. Usoda vozila je tako povsem v rokah okrajnega sodišča, ki v postopku odloči, da se vozilo lastniku vrne ali pa mu ga trajno odvzamejo. Predvsem od vrednosti vozila pa je odvisno, ali gre nato v uničenje ali v prodajo. Spoštujte prometne predpise in poskrbite, da tovrstnih težav v svojem življenju ne boste nikoli imeli. Če pa se vam primerijo: vsaka šola nekaj stane!