#intervju Mag. Ulrich Zorin, direktor področja upravljanja pri Družbi za avtoceste v RS: Investicija se bo povrnila zelo hitro

Če danes sodite med tiste, ki na slovenskih cestah radi močneje pritisnejo na stopalko za plin, so vam dnevi šteti. Na avtocestnem omrežju bodo namreč kmalu uvedli sekcijsko merjenje hitrosti. To pomeni, da boste na daljšem odseku morali peljati v skladu z dovoljeno hitrostjo. O prednostih in posledicah, ki jih sistem prinaša, smo se pogovarjali z Ulrichom Zorinom, direktorjem področja upravljanja pri Darsu.