Možinov »profesionalni« pristop obsega (gotovo) vnaprej posredovana vprašanja, nobenih kritičnih podvprašanj na Janševe dolge odgovore, polne samohvale, prikrojenih dejstev, podtikanj in obtoževanj. Nekaj primerov:

ustavno sodišče je krivo, »ker jim je zvezalo roke pri ukrepanju v boju z epidemijo«. Ne drži. Vladajoči v vsem tem času niso bili sposobni pripraviti ustreznega zakona o nalezljivih boleznih kot osnove za ukrepanje, ki bi bilo zakonito in skladno z ustavo.

po njegovem prepričevanju ravno PKP-ji predstavljajo pravno osnovo za ukrepe: »Povejte mi eno državo, kjer so morali sprejeti deset zakonskih paketov, zato da so sploh lahko ukrepali,« pravi. Negativno preoblači v pozitivno. Toliko PKP samo pomeni, da so se odločali stihijsko, vedno so kaj ali koga izpustili in so morali popravljati. V pravni red so vnesli popoln kaos. Še zlasti je nedopustno, da so vanje skrili podtaknjence.

»Ljudje ne zaupajo znanosti, to je problem avtokratskih režimov, zlasti komunizma, ki so znanost zlorabljali.« Ne vem, kje je Janša živel. O kakšni zlorabi govori? V socialistični republiki Sloveniji je ni bilo. Zaradi nesposobnosti demokratičnega vodenja, zazrtosti vase … on zlorablja vse po vrsti, ponižuje znanost, meče znanstvenike na cesto, daje moč specialistom, ki za epidemijo niso usposobljeni…

»Vlada si ni izmislila nobenega ukrepa. Vlada je predlagala ali pa sprejemala ukrepe, ki jih je predlagala stroka.« A res? Posvetovalna skupina je sama priznala, da to ne drži.

Bila je slaba komunikacija, pravi Janša, a zanjo niso krivi oni, ampak osrednji mediji, kamor spada RTV. Mislite, da je Možina na to kaj reagiral? Nasprotno.

Možina in Pirkovič sta, kadar je le bilo možno, sama blatila in sramotila RTV, pa so vsi bili tiho. Nadrejeni in sodelavci. Mimogrede: zdaj bi nekateri radi na križ pribijali novinarko Evgenijo Carl zaradi njene kritične izjave o od zunaj zapovedanem »klepetu« Aleksandre Pivec, bivše kmetijske ministrice brez vsake integritete, in »prestopljene« poslanke SMC v Odmevih. Poslanec Ivan Hršak, ki je izdal volilce in svojo stranko DeSUS, kar naenkrat obžaluje, da so jo odžagali. Samo za 400 evrov je šlo, pravi. (No, če primerjamo vsoto, za katero so se »prodali« oni, je res neprimerno nižja. Nekje pa je še 35.000 evrov za »projekt« Sript, na katerega so iz SDS včasih opozarjali, zdaj pa s Pivčevo veselo hodijo na kosilo.) Vse za ponovno vladanje.

Naj nadaljujem. Možina ima očitno enako »profesionalno« stališče, kot ga ponavlja vlada: »Končno je vašim političnim nasprotnikom ob začetku predsedovanja uspelo močno očrniti vlado v nekaterih tujih medijih.« Da je Janša izključno sam odgovoren za svojo podobo in podobo vlade, pa nič.

Gotovo je zadovoljen, da je vladarju znova ustregel, ta pa mu je vrnil uslugo z reklamiranjem njegove knjige, pa mogoče še s čim. In ni presenetljivo, da Janševi malikovalci ploskajo: »Hvala RTV Slovenija za dobro vodeni oddaji! Jože Možina je itak odličen, Lidija Hren pa je do konca razgalila voditelje KUL.« Seveda so dobili nalogo, da opozicijo čim bolj raztrgajo, da bi na volitvah dobila čim manj glasov. O vodenju Lidije Hren, ki se je takim namenom očitno pridružila in ki bi (morda) rada bila odločna in kritična, deluje pa hladno, vzvišeno in agresivno, pa kdaj drugič.

Planet TV in Siol sta šla še dlje s pritiskanjem na mehka čustva gledalcev ob pogovoru s predsednikom vlade in njegovo soprogo. Zvenelo je skoraj tako kot Cvetje v jeseni s pravljičnim koncem. Ali muzikal Moje pesmi, moje sanje.

Zdaj ko je Janša po svoje »prenovil« vodilne na RTV Slovenija, ko lahko izbira, s kom se bo pogovarjal, in vprašanja, ki mu »dišijo«, ne vidim več nobenega razloga, da bi mu državljani še naprej financirali (Telekom!) njegova strankarska trobila. Dejansko jih ne potrebuje več. Obvladuje RTV. Pa srečno 2022!

Polona Jamnik, Bled