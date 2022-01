Bavarci, ki imajo za seboj enega najuspešnejših jesenskih delov bundeslige, so doživeli tretji poraz v sezoni in zapravili priložnost, da bi še povišali prednost pred zasledovalci. Ob tekmi več imajo še vedno devet točk naskoka pred Borussio Dortmund.

V prvi polovici tekmovanja so zbrali 46 točk, oziroma več kot v sezoni 2015/16 pod vodstvom Pepa Guardiole. Slaba tolažba jim je lahko dejstvo, da so vendarle dosegli en zadetek in tako izenačili rekord nemškega prvenstva po zaporednih tekmah z vsaj enim golov v tekmečevi mreži.

Zgodovinsko je bil tudi nastop Paula Wernerja, ki je s 16 leti in 15 dnevi postal najmlajši igralec Bayerna, ki je nastopil v bundesligi. Njegov vstop na igrišče v drugem polčasu je bil tudi posledica tega, da je pri Bayernu zaradi okužb z novim koronavirusom manjkalo kar štirinajst igralcev.

Za Borussio Mönchengladbach je zmaga zlata vredna. V zadnjih petih nastopih je osvojila vsega točko in bila ob zgolj petih zmagah, štirih remijih in devetih porazih le tri točke oddaljena od mest, ki vodijo v nižjo raven tekmovanja. Z nepričakovanimi tremi točkami je skočila na enajsto mesto.

Vsi trije zadetki so padli v prvem polčasu. Domače je v vodstvo popeljal Robert Lewandowski (18.) z 20 zadetkov v letošnji sezoni, gostje pa so preobrat naredili v pičlih štirih minutah. V 27. je medlo domačo obrambo kaznoval Florian Neuhaus, v 31. pa je podajo s kota v mrežo preusmeril Stefan Lainer.

Osemnajsti krog bundeslige se bo nadaljeval v soboto s tekmami Bayer Leverkusen - Union Berlin, Leipzig - Mainz, Freiburg - Arminia Bielefeld, Greuther Fürth - Stuttgart, Hoffenheim - Augsburg (vse ob 15.30) ter Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund (18.30), končal pa v nedeljo z dvobojema Hertha - Köln (15.30) in Bochum - Wolfsburg (17.30).