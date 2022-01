Ker še okrevata po poškodbah, z ekipo ne trenirata Vitja Valenčič in Nino Pungaršek. Enrik Ostrc igra za Olimpijo kot posojeni igralec Troyesa, vendar potekajo pogovori o predčasni prekinitvi.

Pogodbo z Aluminijem je prekinil 36-letni vezist Lucas Mario Horvat, ki je bil rojen v Argentini, in po težavah zaradi poškodbe kolena končal kariero. V prihodnje bo deloval v mladinski šoli Kidričanov. Sodelovanje sta končala tudi Bravo in 38-letni vezist Luka Žinko.

Rok Hanžič (na fotografiji) je okrepil strokovni štab Domžal, kamor se vrača po petih letih. Zadnje leto in pol je vodil člansko moštvo novega prvoligaša Radomelj. Potem ko so Radomlje pozimi sklenile sodelovanje s Hajdukom iz Splita, so Hanžiča odstavili in ga postavili za vodjo mladinske šole, a 40-letni strokovnjak se je raje preselil v sosednje Domžale.

Celjani še naprej kupujejo mlade igralce. Profesionalni pogodbi so podpisali s 17-letnim levim bočnim branilcem Ninom Milićem, ki je bil nekajkrat že priključen treningom članske ekipe Maribora, ter s prvim strelcem mladinske lige Taiem Mateo Panićem iz Kopra.