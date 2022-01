Vplivnost Elona Muska gre močno povezati s kultom osebnosti, ki je zrasel okoli ustanovitelja Appla Steva Jobsa, in vakuumom, ki je sledil Jobsovi smrti 5. oktobra 2011. Nasprotno od mnogih drugih pretendentov na Jobsov prestol nekakšnega tehnološkega preroka Musk rad nastopa v javnosti, velik del svoje javne podobe pa je zgradil z gostovanjem v številnih uspešnih oddajah in filmih. Prvi vidnejši nastop je dočakal leta 2010, ko se je za hip pojavil v filmu Iron man 2. Tudi sicer naj bi igralec Robert Downey ml. prav v Musku našel navdih za vlogo Tonyja Starka. Sledili so še nastopi v filmu Machete Kills, Zakaj ravno on? (Why him?) ter serijah Simpsonovi, Veliki pokovci(The Big Bang Theory), South Park in New Girl. Vrhunec javnega nastopanja je Musku uspel lani, ko je 8. maja vodil kultno ameriško humorno oddajo Saturday Night Live in povedal, da ima aspergerjev sindrom. Slavni so tudi njegovi nastopi v pogovornih oddajah. Denimo na podcastu The Joe Rogan Experience leta 2018, ko je pred kamerami kadil travo in govoril o tem, da bi naš svet lahko bila zgolj računalniška simulacija. Duhove je buril tudi z odločitvijo, da s tedanjo partnerico, kanadsko pevko Grimes, svojega otroka poimenujeta X Æ A-XII. Musk ima sicer že šest otrok!

Zaradi ekscentričnosti so mu njegovi privrženci pripravljeni oprostiti marsikaj. To se dobro kaže tudi med Muskovimi predstavitvami novih izdelkov. Čeprav njegov nastop v mnogih pogledih spominja na Jobsovega, je po drugi strani njegovo diametralno nasprotje. Musku se med predstavitvami večkrat zalomi, včasih se zdi, da je pozabil besedilo in si ga začel izmišljevati sproti, drugič obstane na odru in deluje presenečen nad lastnim izdelkom. Včasih ne ve povsem dobro, kaj izdelki dejansko zmorejo. Najbolj slaven primer slednjega se je zgodil ob predstavitvi Teslinega električnega poltovornjaka cybertruck leta 2019. Da bi demonstriral neprebojnost stekla stranskih oken vozila, je Musk Teslinega oblikovalca Franza von Holzhausna pozval k metu jeklene krogle v eno od oken. Ko je prvo okno počilo, je von Holzhausna pozval, naj poskusi še pri drugem, a rezultat je bil isti. V odziv je Musk na odru rekel: »Eh, ni slabo. Še je prostor za izboljšave,« občinstvo pa se je prisrčno nasmejalo.

Začel je kot sin milijonarja Muskove piarovske poteze so pogosto veliko odmevnejše kot njegovi dejanski poslovni podvigi. Njegovo podjetje The Boring Company se denimo ukvarja z vrtanjem predorov in želi izdelati podzemne prometne koridorje, ki bi (za plačilo) omogočili izogibanje prometnim zastojem. Za zabavo in ščepec promocije pa je isto podjetje v prodajo poslalo tudi metalec ognja »Not-A-Flamethrower«. Redki vedo, da je podjetje doslej zvrtalo že tri predore (dva v Las Vegasu in enega v Los Angelesu). Bolj znan je podatek o prodaji 20.000 metalcev ognja. K javni podobi Elona Muska sodi tudi zgodba o tem, da je njegov uspeh v prvi vrsti plod njegovega trdega dela, odrekanja in vizije. Kritiki mu medtem očitajo nategovanje resnice, saj naj bi njegovo poslovno pot tlakovalo zajetno bogastvo njegovega očeta. Kaj je res in kaj je mit, je težko izvedeti. Vemo, da se je Elon rodil v Pretorii v Južnoafriški republiki in da sta njegova starša v Kanadi rojena južnoafriška manekenka Maye Musk (rojena Haldeman) in poslovnež Errol Musk. Elonova starša sta se ločila leta 1980, dve leti kasneje pa se je Elon na lastno željo preselil k očetu. Kako bogat je Elonov oče, ni povsem znano, je pa že v 80. sodil med milijonarje. Ker so zgodbe o očetovem bogastvu načenjale mit o Elonovem samostojnem podjetniškem vzponu, je leta 2019 tvitnil, da njegov oče ni bil lastnik rudnika smaragdov in da se je Elon med študijem preživljal z delom ter si nabral za 100.000 dolarjev študentskega dolga. Musk se sicer ni zlagal, a tudi resnice ni povedal. Njegov oče sicer ni bil lastnik rudnika smaragdov, a je bil njegov solastnik. Errol Musk pa je za južnoafriško izpostavo Bussines Insiderja nekoč celo delil zgodbo o tem, kako je Elon v najstniških letih na skrivaj prodal očetova smaragda newyorškemu Tiffanyju za 800 in 1200 dolarjev, družina pa da je tudi sicer imela toliko denarja, da so komaj zapirali sef.