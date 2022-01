Jasno, med velikimi uspešnicami ni bilo več skupine The Beatles, ki smo jo prejšnji teden pomotoma uvrstili med petdesetletnike, kar je seveda za deset let premalo – nastali so leta 1962, razpadli pa pred 52 leti, leta 1970. Leta 1972 so imeli njihovi člani že kar konkretne samostojne projekte. John Lennon je leta 1972 posnel album Some Time in New York City, Paul McCartney je prepeval Mary Had a Little Lamb, George Harrison je sijajno prodajal živo ploščo The Concert for Bangladesh, za katero je dobil grammyja, celo Ringo Starr je s skladbo Back Off Boogaloo prišel visoko – na angleški lestvici je bil na drugem mestu. In danes smo pripravili pregled najbolje prodajanih malih plošč na angleški lestvici ob koncu leta 1972.

Amazing Grace, The Pipes and Drums and the Military Band of the Royal Scots Dragoon Guards Amazing Grace je ponarodela krščanska himnična pesem, ki jo je leta 1772 napisal John Newton, leta 1779 pa so jo objavili. Mimogrede, John Newton (1725–1807) je bil anglikanski duhovnik in v mladosti kapitan različnih ladij, ki so prevažale sužnje, ter pomemben trgovec s sužnji. Na stara leta se je spreobrnil in se kot goreč vernik boril ravno proti trgovini s sužnji. Pesem Amazing Grace je doživela na stotine priredb, ta, ki je bila leta 1972 ena najbolje prodajanih na Otoku, pa tudi drugje v Združenem kraljestvu, naj bi se prodala v več kot sedem milijonih izvodov. Izvajali pa je niso ne rokerji, ne hipiji in ne popevkarji. Popularno himno je zaigrala vojaška pihalna godba, skupaj z vojaškim ansamblom konjeniškega regimenta Kraljevih škotskih zmajskih branilcev. Enota je bila sicer ustanovljena le leto dni pred veliko uspešnico. Vojaški glasbeniki so še snemali in imeli nekaj veliko manjših uspehov. Leta 1972 so bili s Čudovito milostjo pet tednov na prvem mestu na angleški lestvici. Med deseterico so bili skupaj kar devet tednov.

Mouldy Old Dough, Lieutenant Pigeon Šaljivci iz Coventryja so imeli praktično samo eno uspešnico, ravno omenjeno Mouldy Old Dough, sicer pa so bili člani resnejše skupine Stavely Makepeace, ki pa res ni imela nobene uspešnice. Lieutenant Pigeon je imel za šefa Roba Woodwarda, ki je pel, igral kitaro in irsko flavto, med člani skupine je bila tudi njegova mama Hilda, ki je igrala barski klavir. Samo na Otoku so prodali okoli 800.000 malih plošč Mouldy Old Dough, konec koncev so bili kar štiri tedne na prvem mestu. Najvišje so bili tudi na Novi Zelandiji in v Belgiji.

Puppy Love, Donny Osmond Zgodnja sedemdeseta so bila tudi leta mladinske družinske skupine The Osmonds. Čeprav je ansamblu iz Utaha šlo dobro, se niso ustavljali – tudi kot posamezniki so se dobro znašli. Donny, menda najlepši iz družine, je leta 1972 priredil uspešnico Puppy Love, ki jo je leta 1960 prvič zapel kanadski pevec Paul Anka. Hit je bil pet tednov prvi na angleški lestvici, med desetimi pa je vztrajal devet tednov. Le nekaj slabše mu je šlo v ZDA (prebil se je do tretjega mesta), a je tudi tam Donny prodal več kot milijon plošč s Puppy Love na A-strani.

Without You, Nilsson Če bi govorili o ameriški glasbi leta 1972, bi lahko rekli, da je bila skladba ameriškega kantavtorja Harryja Nilssona (1941–1994) najboljša skladba leta 1972 in da v Evropi ni bilo zelo drugače. Skladba Without You, ki so jo leta 1970 napisali člani skupine Badfinger, je v izvedbi Nilssona zasedla prvo mesto angleške lestvice marca 1972 in ostala na vrhu pet tednov. Med deseterico je bila kar enajst tednov. Mimogrede, podoben uspeh je imela skladba, ki zahteva res dobrega vokalista, leta 1994, ko jo je priredila neponovljiva Mariah Carey.

I'd Like to Teach the World to Sing, The New Seekers Skladba s polnim naslovom I'd Like to Teach the World to Sing (in Perfect Harmony) je bila najprej napisana kot reklamni spot za Coca-Colo. Pela jo je Susan Shirley. Po tistem, ko so predvajali spot, si je publika zaželela celotne skladbe, ki so jo posneli The Hillside Singers in britanska zasedba The New Seekers. Pravi bum je uspel Britancem: štiri tedne so bili prvi na angleški lestvici, med deseterico so vztrajali osem tednov. Menda so po svetu prodali skupaj okoli 12 milijonov primerkov te male plošče.

Son of My Father, Chicory Tip Skladba, ki jo je napisal eden od najboljših evropskih pop skladateljev, producent in oče evropske disko glasbe Giorgio Moroder, je imela najprej nemško verzijo Nachts scheint die Sonne, ki pa ni bila preveč uspešna. Ko so skladbo priredili pop rokerji Chicory Tip iz Kenta, so se stvari spremenile: na vseh svetovnih lestvicah, razen v ZDA, se je prebila na vrh. Na Otoku je na prvem mestu vztrajala tri tedne v februarju, med deseterico pa je bila šest tednov. V različnih priredbah je tudi himna nekaterih angleških nogometnih navijaških skupin.

Rock and Roll (Part 2 & Part 1), Gary Glitter Angleški oče kiča sedemdesetih in na stara leta obsojen posiljevalec ter pedofil je bil leta 1972 na začetku uspešne kariere. Enostavna besedila, celo bolj slogani kot kaj drugega, so se povezovala z bazičnimi in glasnimi ritmi kitar ter seveda s kričeče oblečenimi protagonisti. Rock and Roll na A- in B-strani plošče je bila njegova prva večja uspešnica in čeprav je prilezla zgolj do drugega mesta v Angliji, se je izredno dobro prodajala, predvsem zato, ker so jo za svojo vzeli športni navijači na obeh straneh Atlantika.

Metal Guru, T. Rex T. Rex so se po eni strani hvalili s trdimi, ostrimi kitarskimi ritmi, po drugi strani pa so imele vse njihove skladbe tudi zelo melodične, spevne refrene. Njihovi zvrsti muzike so rekli glam rock, kar hkrati pomeni, da so se oblačili v oblačila kričečih barv. Pravzaprav so bili Tyrannosaurus Rex, kot je bilo njihovo prvo ime, začetniki te mode, ki so ji rekli tudi glitter. Leta 1972 so posneli album Slider, na katerem je tudi skladba Metal Guru. Štiri tedne je bila prva in sedem tednov med prvimi desetimi.

Mother of Mine, Neil Reid Zgodba škotskega otroškega pevca Neila Reida (1959) je pravzaprav tragična. Bil je najmlajši pevec v zgodovini, ki se je prebil na prvo mesto angleške lestvice albumov (star je bil 12 let in 9 mesecev), potem pa je zapel le še eno skladbo, s katero je pogorel, za nameček je po mutaciji izgubil še prepoznaven otroški glas. Kakorkoli, uspešnica Mother of Mine, ki je bila seveda tudi na omenjenem albumu, je prišla na drugo mesto v Angliji, po svetu pa so prodali kar 2,5 milijona te male plošče. Največ, zanimivo, na Japonskem.