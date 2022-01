Poiščimo junaka svobode

Napovedi za prihodnost so takšne, da bomo morali v svojem srcu, v svoji duši in v globini svoje dežele resnično poiskati junaka svobode. Na državni proslavi ob dnevu samostojnosti in enotnosti konec minulega leta je takšno napoved izrekel premier Janez Janša. Spodbudna napoved, ki pa ji vendarle nekaj bistvenega manjka. Tisto, kar manjka, ne zadeva njene vsebine, dvome vzbuja glasnik tega poziva. Izrekel ga je avtokrat Janša, odet v maskirno preobleko ljudskega demokrata. Še včeraj je grozil evropskim politikom, politični opoziciji, neodvisnim novinarjem in medijem, tožilcem in sodnikom, protestnikom, skratka vsem, ki nasprotujejo avtokratski vladavini Janeza Janše in stranke SDS.