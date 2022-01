Eva Boto je bila prvič zadeta, Kangler preganjal korono, Zrnec ne mara novoletnih zaobljub

Ognjemeti so – vidni ali ne – izzveneli, silvestrski poljubi so zakopani, tako da lahko mirno začnemo izpolnjevati novoletne zaobljube. Glede grškoabecednih virusov pa smo lahko brez skrbi, saj smo dobili prvega uradnega iztrebljevalca, ki se je v dobrobit vseh državljanov žrtvoval s skokom v mrzlo Jadransko morje in pregnal sovraga tja, od koder je prišel.