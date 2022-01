V kategoriji velikih podjetij je lani priznanje prejela družba Atlantic Droga Kolinska, v kategoriji srednje velikih Špica International, v kategoriji malih podjetij pa Red Orbit. Izbor Zlata nit sicer prepoznava in promovira najboljše zaposlovalce na podlagi enostavnega, preverjenega in verodostojnega merjenja kakovosti odnosa med organizacijo in zaposlenim. Uvrstitev na lestvico najboljših zaposlovalcev (najnovejša bo objavljena v Dnevniku 28. januarja) in priznanje zaposlovalec leta (razglašen bo marca) pa pripomoreta k rasti ugleda, povečujeta prepoznavnost in odsevata vrednosti podjetja. Ne nazadnje pa je res tudi: »Kaj vam pomaga, da ste najboljši, če vaši sodelavci, sedanji in potencialni, tega ne vedo?« Seznam najboljših zaposlovalcev postaja referenčna točka za talentirane in ambiciozne iskalce nove zaposlitve. Zanimalo nas je, kako najboljši med najboljšimi gledajo na minulo leto in kaj bodo letos delali drugače.

Atlantic Droga Kolinska »Ko je zares težko, ljudje pogosto stopimo skupaj in pokažemo, kako močni in solidarni smo in kaj vse zmoremo kot kolektiv. Ampak ko gremo že skozi drugo težavno leto zapored tako uspešno, zagrizeno in zavzeto, nihče več ne govori o naključju,« meni Enzo Smrekar, podpredsednik Atlantic Grupe za delikatesne namaze, Donat in internacionalizacijo ter direktor Atlantic Droge Kolinske. Moč Atlantic Grupe je v njihovih blagovnih znamkah, zaposlenih in v poznavanju potreb in pričakovanj potrošnikov, gradili so jo več let. Minulo leto je pokazalo, da je treba v pravilnih odmerkih spojiti znanje in načrtovanje s pogumom in gibkostjo oziroma hitro odzivnostjo. »V letu 2022 ne bomo delali ničesar bistveno drugače, razen če se ne bodo okoliščine močno spremenile. Korporativna kultura, kompetence, digitalizacija, strategija, krepitev zavzetosti in pripadnosti zaposlenih so kategorije, ki se razvijajo dolgoročno in krepijo vsak dan sproti. Upravljanje tveganj pa je disciplina, ki umešča stabilne oprimke na poti uspeha. In saj veste – sreča je na strani modrih in hrabrih,« dodaja Smrekar.

Red Orbit Vse dobro utečene prakse grajenja kulture in vodenja so se dokazale kot preživete. »Popandemično okolje je postavilo nove dimenzije vrednotenja znanja in dela ter iskanja smisla pri svojem delu,« ugotavlja Andraž Štalec, direktor in soustanovitelj podjetja Red Orbit. Trg talentov s katerega koli področja se je močno premešal in se še vedno spreminja. Pogovor z ljudmi kaže jasno sliko, da klasične metode razvoja, odličnega delovnega okolja in transakcijskega odnosa niso več dovolj za dolgotrajno lojalnost zaposlitve. »V Red Orbitu postavljamo novo strategijo razvoja naših ljudi. Gremo v smeri individualiziranega pristopa k vsakemu posamičnemu strokovnjaku, bolj v smeri jasno začrtanega osebnega razvoja, hkrati pa k postavljanju ekipnih ciljev in dosežkov. Osebno menim, da smo se ljudje veliko bolj individualizirali in ogradili od množičnega razmišljanja, hkrati pa še bolj potrebujemo močno spleten odnos z najožjo ekipo.« Ohranili bodo najmočnejše elemente kulture – povezanost, fleksibilnost in znanje. Dodajajo in razvijajo pa veliko več osebnega podajanja znanja in razumevanja za posameznika znotraj ekipe. Ljudi bodo podpirali pri iskanju novega smisla in s tem tudi pritegnili najboljše potenciale na trgu talentov.