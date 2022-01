Indeks cen hrane, ki ga izračunava FAO, je bil lani v povprečju pri 125,7 točke, s čimer se je glede na leto prej povišal za 28,1 odstotka, je v sporočilu za javnost danes zapisal FAO. Po navedbah francoske tiskovne agencije AFP so cene hrane s tem dosegle najvišje ravni v zadnjem desetletju.

Cene rastlinskih olj so se lani v povprečju zvišale za 66 odstotkov in dosegle rekordne ravni. Cene žit so porasle za 27 odstotkov, s čimer so bile najvišje od leta 2012. Cena koruze se je dvignila za 44,1 odstotka, pšenice pa za 31,3 odstotka.

Meso se je lani podražilo za 12,7 odstotka, mlečni izdelki pa za 16,9 odstotka.

»Medtem ko v običajnih razmerah višje cene vodijo v povečano proizvodnjo, visoke cene surovin, nadaljevanje globalne pandemije in še bolj negotove podnebne razmere puščajo le malo prostora za optimizem glede povratka k bolj stabilnim tržnim pogojem leta 2022,« je ocenil ekonomist FAO Abdolreza Abbassian.

Decembra lani se je globalno gledano hrana sicer nekoliko pocenila, zlasti nižje so bile cene rastlinskih olj in sladkorja. Indeks cen hrane je bil tako pri 133,7 točke, kar je 0,9 odstotka pod novembrsko vrednostjo, a 23,1 odstotka nad tisto iz decembra 2020.

Kljub decembrskemu zdrsu indeks ostaja blizu rekordne ravni 137,6 točke, dosežene februarja 2011, navaja AFP.