Zakon prvič priznava hišne živali kot živa, čuteča bitja in ne le kot predmete. Družinska sodišča morajo zato zdaj pri odločanju o tem, kdo bo skrbel za psa, mačko, zlato ribico, želvo ali ptico, upoštevati tako dobrobit živali kot tudi potrebe družine.

Španija se je s priznanjem živali kot čutečih bitij pridružila več evropskim državam, med njimi so Francija, Nemčija, Švica, Avstrija in Portugalska.

Zakonodaja, ki so jo pripravili vladajoči socialisti in njihovi levičarski koalicijski partnerji iz stranke Podemos, določa, da morajo lastniki zagotoviti dobro počutje živali in da se lahko zakoncu, ki je v preteklosti trpinčil živali, zavrne skrbništvo nad živaljo ali se mu ga odvzame.