Italijanska vlada pod vodstvom Maria Draghija je v sredo soglasno sklenila, da bo cepljenje obvezno za ljudi, stare 50 let ali več. Tistim, ki se ne bodo držali nove uredbe, grozi globa v višini od 600 do 1500 evrov.

Od 15. februarja bodo morali vsi javni in zasebni delavci, ki so dopolnili 50 let, na delovnem mestu pokazati potrdilo o cepljenju proti covidu-19 ali prebolelosti. Tisti, ki tega ne bodo storili, ne bodo prejeli plače, bodo pa obdržali službo.

Italijanska vlada je poleg tega razširila uporabo covidnega potrdila. Po novem bo pogoj PCT (prebolevnik, cepljen, testiran) veljal za vstop v trgovine, banke, frizerske salone ter urade javne uprave. Pogoja PCT ne bo treba izpolnjevati za vstop v trgovine, ki prodajajo osnovne življenjske potrebščine, in lekarne. Spremenjena karantenska pravila za učence in dijake bodo po poročanju Primorskega dnevnika omogočila, da bo pouk še naprej načeloma večinoma potekal v šolah.