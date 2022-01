Afonso Cruz (prevod: Barbara Juršič): Kokoschkova lutka (V.B.Z. Ljubljana, 2021)

Portugalski pisatelj, ilustrator in glasbenik Alonso Cruz je bil za roman Kokoschkova lutka leta 2012 dobitnik nagrade Evropske unije za književnost. V romanu, v katerem se briše meja med fikcijo in resničnostjo, se mešajo zgodbe likov; od Juda, ki mu misel na ubitega prijatelja povzroča šepavost, do milijonarja, ki želi tehtati človeške duše ter določiti težo greha. Med subtilne zgodbe glavnih junakov pa se plete glasba, pomešana s prispodobami in domišljijo.