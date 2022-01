Ervin Hladnik - Milharčič: Muzej revolucije

Kolega mi je takoj po novem letu postavil najbolj običajno vprašanje. »A se ti spomniš, kaj vse se je zgodilo lani?« Zmedel sem se. Pa mi to ni v navadi. »Eeee, kaj?« Nisem vedel, kje bi začel. In ker nisem vedel, kje bi začel, se tudi ničesar nisem spomnil. Ker se jaz nisem spomnil, je tudi on v hipu vse pozabil. In to o letu, ko se je v državi zgodila revolucija s čistkami, ki se jih zgodnji Lenin ne bi sramoval, Stalin pa bi jih z navdušenjem objel kot najbolj učinkovito orodje demokratičnega dialoga. Čeprav sva bila samo dva, naju je za hip ujela kolektivna demenca. Ni moglo ostati pri tem.