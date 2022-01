Scenarij po literarni predlogi češkega pisatelja Arnošta Goldflama sta napisali Kaja Jerneja Balog in Maja Križnik. Kot so sporočili s Slovenskega filmskega centra (SFC), je pred filmsko ekipo 108 snemalnih dni, snemanje filma pa bo potekalo do sredine junija. Film bo posnet v klasični tehniki lutkovne stop animacije. Kompleksno scenografijo filma je osem mesecev gradilo sedem scenografinj in scenografov, lutke je ročno izdelala Patricia Oritz Martinez. Celovečerni lutkovni animirani film (Ne)zaželene reči nastaja pod okriljem štirih mednarodno priznanih producentov – MAUR film (Češka), Artichoke (Slovaška), zavod ZVVIKS (Slovenija) in Vivement Lundi! (Francija). Film sestavljajo štiri zgodbe, ki nastajajo v štirih evropskih državah pod taktirko štirih režiserjev, poleg slovenskega režiserja sodelujejo še David Sukup iz Češke, Patrik Pašš iz Slovaške in Jean-Claude Rozec iz Francije.