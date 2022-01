V zasneženem Oberhofu, ki je imel v minulih dneh veliko težav s pretoplim vremenom, zato so moški sprint z danes preložili na jutri, bodo v soboto in nedeljo še štiri tekme. Sobota bo rezervirana za tekmi mešanih štafet, v nedeljo pa se bodo najboljši biatlonci in biatlonke pomerili še v zasledovalnih tekmah. Z upanjem, da bo med šestdesetimi najboljšimi tudi čim več slovenskih predstavnikov, ki v prvi tretjini sezone niso ravno blesteli. Vsekakor so si želeli več, pohvalno pa je, da je moška štafeta v Hochfilznu z osmim mestom izpolnila olimpijsko normo.

»Prva tretjina sezone za nas ni bila optimalna in z njo ne moremo biti zadovoljni, je pa daleč od tega, da bi nas zajela kakšna panika. Uvrstitve res niso bile najboljše, vendar zaostanki za želenimi mesti niso bili prav veliki. Velikokrat nam je manjkal kakšen zgrešen strel manj ali za nekaj sekund hitrejši tek in celotna podoba bi lahko bila boljša. Verjamem, da smo ta premor dobro izkoristili, čeprav smo imeli veliko težav z boleznijo. Upam, da bo zdaj vsaj glavnina ekipe zdrava in da bomo lahko normalno nastopali,« je pred petkovimi sprinterskimi tekmami dejal Janez Ožbolt, vodja panoge za biatlon.

Na zadnji postaji pred tritedenskim premorom, v Le Grand Bornandu ni nastopil Jakov Fak, ki je imel težave s sinusi. To je zdaj zanj že preteklost, na državnem prvenstvu, ki je bilo pred novim letom na Pokljuki, kjer so se merili v sprintu in zasledovalni tekmi, je nastopil le v sprintu. Pa še to bolj za trening. Najboljšo formo je na progi na Rudnem polju prikazal Miha Dovžan, ki je dobil obe tekmi, pri ženskah je bila najboljša v sprintu Nika Vindišar, v zasledovalni tekmi Lara Repinc, v nedeljski posamični preizkušnji, v kateri moški niso nastopili, je nadarjena Vindišarjeva prišla še do drugega naslova državne prvakinje. Boljša je bila tudi od Slovakinje Ivone Fialkove, ki je nastopila izven konkurence, tako kot njena sestra Paulina. »Jakov je po težavah s sinusi v Franciji pet dni počival, že pred novim letom pa je normalno treniral. Že v Oberhofu bomo videli, kakšne posledice je pustila bolezen in koliko še potrebuje, da pride v formo. Upam, da bo vse v redu. Podobno velja tudi za druge, kajti olimpijske igre so vse bližje, tako da bodo morali dvigniti raven svoje forme. Dejstvo je, da je Miha trenutno dobro pripravljen, vendar je sposoben še česa več. Veseli tudi, da je Polona Klemenčič v Franciji le prebila led in prišla do prvih letošnjih točk v svetovnem pokalu, napredovala je tudi Nika Vindišar, ki je v začetku sezone tudi imela veliko zdravstvenih težav,« je ob včerajšnjem prihodu v Oberhof dodal Ožbolt.

V svetovnem pokalu sta v najboljšem položaju Francoza Emilien Jacquelin, ki ima 371 točk, dve manj na drugem mestu ima Quentin Fillon Maillet, tretjeuvrščeni Norvežan Vetle Sjaastad Christiansen je pri 347 točkah. Fak je s 40 točkami na 46. mestu, Dovžan na 50. pri 15 točkah, Bauer pa s šestimi na 68. mestu. Pri biatlonkah pred petkovim sprintom v svetovnem pokalu vodi Norvežanka Marte Olsbu Roeiseland, ki ima 417 točk, druga je Švedinja Elvira Oeberg s 387 točkami, tretja pa Belorusinja Dzinara Alimbekava s 327 točkami. Edina Slovenka, ki je prišla do točk, je Polona Klemenčič, s tremi je na 77. mestu.