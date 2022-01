V Bischofshofnu so uspešno izpeljali odpadlo tekmo novoletne turneje iz Innsbrucka, ki pa je odnesla tudi zadnje upanje za visoko slovensko uvrstitev v skupnem seštevku novoletne turneje. Mladi Lovro Kos je v prvi seriji skočil odlično, a je storil napako pri doskoku. Novozapadli sneg mu je zagrabil smučko in sledil je neizbežen padec. Japonec Rjoju Kobajaši še bližje drugemu zlatemu orlu v karieri in še vedno ostaja v igri za poker zmag.

Kos kljub padcu v finale Na solnograškem je skakalce pričakalo pravo zimsko vreme. Če je v kvalifikacijah zgodaj popoldan še padal dež s posameznimi snežinkami, je bilo na tekmi vreme povsem zimsko, padal je sneg. Sneženje ni motilo naletne smučine, je pa povzročalo težave skakalcem pri doskoku. Največji osmoljenec tega je bil Slovenec Lovro Kos, ki je znova prikazal odličen skok. Skočil je 136m, a je padel in upanje na visoko skupno uvrstitev novoletne turneje je splavalo po vodi. Skok je bil vseeno dovolj dolg, da je bil Kosu omogočen tudi finalni skok in tako ima v zbirko še vedno zapisanih vseh šest skokov na turneji. Tekmo je sicer začel Anže Lanišek, ki je skočil dobro in tekmo utvoril s 130m. Od njega je bil boljši v paru Johann Adnre Forfang in Lanišek se je preselil v skupino srečnih poražencev. Smučina je postajala vse hitrejša in žirija se je dvakrat odločila za znižanje zaletišča, kar je tekmovalcem dajalo dodatne točke, daljave pa so ostajale podobne. Vse skupaj je pomenilo, da je Lanišek izpadel iz skupine poražencev in tudi letošnjo, jubilejno 70. novoletno turnejo, ne bo zaključil z osmimi skoki v skupnem seštevku. V svojem paru sta izgubila tudi Žiga Jelar in Žak Mogel, zato sta bila edina v trideseterico najboljših uvrščena Peter Prevc in Timi Zajc. Peter Prevc je v paru nastopil prav proti Lovru Kosu in je skočil zelo dobro. S 134m je držal visoko osmo mesto. Kot srečni poraženec se je na 22. mestu v drugo serijo uvrstil tudi Timi Zajc. V prvi seriji je Norvežan Marius Lindvik izzval Japonca Rjojuja Kobajašija in si priboril 5,7 točke prednosti pred Japoncem.