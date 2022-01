Znanstveni konsenz?

Ker manjka tako politične pameti kot poguma, nam bosta pomagala pa preračunljivost in oportunizem. Volitve se približujejo. Vsi veliko pričakujemo od njih, verjetno preveč. Vsak glas bo štel. Polovica prebivalstva je proti obveznemu cepljenju proti covidu-19. In zdaj ga ne podpira nobena od opozicijskih strank. Niti Levica ne, ki se je pred štirimi tedni javno distancirala od svoje poslanke Violete Tomić, ker je povedala, da je zbolela za covidom in se pozdravila z ivermektinom in hidroksiklorokinom. Poudarili so, da o teh zdravilih ni »znanstvenega konsenza«, in prebivalce pozvali k »upoštevanju zdravstvenih ukrepov in odločitvi za cepljenje«. (Namesto tega dogmatizma bi se lahko zavzeli za uvedbo zgodnjega zdravljenja covida, ki bi razbremenilo bolnišnice in rešilo veliko življenj.)