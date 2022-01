V sojenju Jankoviću glede delnic Mercatorja zaslišana nekdanja uprava

V sojenju Zoranu Jankoviću in njegovima sinovoma zaradi domnevne zatajitve finančnih obveznosti pri prodaji delnic Mercatorja so bili danes zaslišani takratni člani uprave Mercatorja. Povedali so, da so delnice odsvojili zaradi prihajajoče obdavčitve kapitalskih dobičkov in da je bilo vse skladno z zakoni, podrobnosti pa se večinoma niso spomnili.