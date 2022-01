Z medsebojnim obračunom v Novem mestu so košarkarji Cedevite Olimpije in Krke zakorakali v drugi del lige ABA. V prvem so Ljubljančani doživeli nekaj nepričakovanih porazov, a jim je uspelo z rošadami v moštvu stabilizirati rezultatsko krivuljo, Krka pa je zaradi številnih zdravstvenih težav izgubila začetni zalet in se bo, kot vse kaže, znova borila za obstanek v elitni jadranski druščini.

Domač poraz proti FMP, predvsem pa spodrsljaja proti Megi in Zadru košarkarjem Olimpije ne morejo biti v ponos. Presenečenje v Beogradu proti Partizanu ne izniči številnih slabih predstav zmajev, ki pa v preteklost ne gledajo več. Na roko jim gre tudi dejstvo, da tokrat v končnico lige ABA pelje šest mest in ne le štiri. Trenerju Jurici Golemcu, ki mu je že močno gorelo pod nogami, je uspelo uravnotežiti moštvo, ki na trenutke že igra tako, kot si želi. Denimo v zadnjih 15 minutah proti Krki v Novem mestu, ko je delovala obramba in je stekel napad. Takih trenutkov je še premalo, a nakazujejo, da so Ljubljančani vseeno sposobni precej več, kot kažejo. »Ta ekipa je konkurenčna. Zaradi pomanjkanja časa se osredotočamo na kratke, a intenzivne treninge, predvsem pa se veliko pogovarjamo. Želim si, da bi v prihodnje čim več časa igrali tako, kot smo zadnjih 15 minut proti Krki. Da verjamemo drug v drugega in se ne zanašamo na individualne akcije, saj bomo samo tako dosegli stabilnost. Še vedno preveč nihamo, ker nekdo posili z metom, potem pa drugi igralci sklonijo glave. Moramo stremeti k dodatni podaji in moštveni igri, vsak igralec pa mora verjeti, da bo žoga prišla nazaj v njegove roke. Vzpostavili smo ravnotežje med igro pod košem in z zunanjih položajev, znamo biti agresivni v obrambi in raznovrstni v napadu. To moramo zdaj razvleči na čim daljše obdobje na tekmi in biti pri tem konstantni,« so želje Jurice Golemca, ki ne skriva, da ekipa potrebuje tudi kakšno okrepitev. Olimpiji bi še kako prav prišel denimo Zoran Dragić, ki je po epizodi pri Žalgirisu znova brez delodajalca.

Za Krko očitno znova prihajajo stresni meseci, ko se bo odločalo o obstanku v ligi. Novomeščani so sicer odlično krenili v sezono in na prvih šestih tekmah zbrali tri zmage ter igrali všečno, nato pa se je začela kalvarija s poškodbami. Proti Olimpiji je trener Dalibor Damjanović pogrešal Andreja Stavrova, Jana Kosija, Hasanha Frencha, Leona Stergarja in Marka Arapovića. Osem zaporednih porazov ob takem zdravstvenem kartonu ni presenečenje, Damjanović pa si v letu 2022 želi le normalnih razmer za delo. »Kot da smo zakleti. Ker smo delovna ekipa, ki nima po kakovosti izstopajočih posameznikov, se nam pozna vsaka odsotnost. To smo vedeli, a na nas se je usul plaz poškodb, ki mu ni videti konca. Številni igralci so odsotni dalj časa, po povratku pa nato potrebujejo obdobje, da znova pridobijo samozavest in fizično formo. To se pozna na intenzivnosti treningov, kjer poskušamo vključevati tudi mladince. Vse skupaj deluje kot neko čaranje, ki pušča posledice tudi na meni. Po tistem porazu s Crveno zvezdo sem bil kot 'zombi', ker se zavedaš, da prihajajo obračuni proti Budućnosti, Igokei in Olimpiji. Če kaj, sem se v letošnji sezoni naučil potrpežljivosti. To je vse, kar nam ostane. In upanje, da se smola s poškodbami enkrat konča.«