Na prvi trgovalni dan novega leta so evropski borzni indeksi večinoma pridobili, pri čemer se je frankfurtski indeks DAX približal najvišji vrednosti v šestih tednih, pariški indeks CAC pa je dosegel nov rekord. Na tečaje so spodbudno vplivali ugodni odčitki evropskih pridelovalnih indeksov PMI. Pozitivno so vplivale tudi krepko nižje cene plina na račun toplejšega vremena, saj nadpovprečno visoke temperature za to obdobje zmanjšujejo povpraševanje po ogrevanju. Ob tem se vse več utekočinjenega zemeljskega plina usmerja v Evropo. Na začetku leta so se cene plina spustile pod 69 evrov na megavatno uro, kar je najnižje po 10. novembru, in več kot 60 odstotkov pod rekordom 180,27 evra, doseženim 21. decembra lani. Kljub temu cene plina ostajajo krepko višje od dolgoročnejšega povprečja, in sicer zaradi nizkih zalog in nezadostnih dobav iz Rusije. Naraščajoče geopolitične napetosti v vzhodni Evropi in zamude pri odobritvi plinovoda Severni tok 2 k normalizaciji cen seveda niso pomagale.

Na prvi trgovalni dan je pridobil tudi domači trg. Indeks SBITOP je pridobil 0,65 odstotka. Domači delniški trg se je lani po donosih dosti bolje odrezal od globalnega delniškega trga. Indeks SBITOP je lani, če upoštevamo izplačila dividend, zapisal 49-odstotni donos, medtem ko je globalni indeks MSCI World skupaj z izplačili dividend imel 32-odstotni donos. Kljub lanski visoki rasti delnic indeksa SBITOP domači trg v primerjavi z razvitimi trgi in v primerjavi s trgi v regiji ostaja poceni. Poslovanje domačih podjetij se je lani glede na predlani seveda krepko izboljšalo. Če se osredotočimo samo na tretji lanski kvartal, lahko sodeč po računici podjetja Bloomberg ugotovimo, da so podjetja, vključena v indeks SBITOP, v lanskem tretjem kvartalu v primerjavi s predlanskim tretjim kvartalom za 28 odstotkov povišala prihodke in za 53 odstotkov dobiček. Skratka, kljub visoki rasti delnic na domačem trgu v lanskem letu in kljub pričakovanemu ohlajanju monetarnih politik v tem je venček slovenskih delnic, v katerega trenutno spadajo Skupina Petrol, NLB, Krka, Skupina Triglav in skupina Sava, še naprej zanimiva naložbena opcija kot del naloženega portfelja. Z letošnjim izboljšanjem poslovanja bodo podjetja lahko generirala še višje nominalne dividende kot lani.

Na kapitalskih trgih bomo v tem tednu podrobno pospremili sredin Fedov zapisnik FOMC in petkove podatke z ameriškega trga dela. V naslednjem tednu pa bomo podrobneje spremljali inflacijo na Kitajskem in v ZDA. S koncem prihodnjega tedna se z objavami poslovnih izidov za lanski četrti kvartal ameriških največjih bank JPMorgan Chase, Wells Fargo in Citigroup na kapitalskih trgih začne prva sezona objav kvartalnih poslovnih izidov v tem letu.