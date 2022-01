Kazalo je, da bo Krka v leto 2022 zakorakala uspešno in prekinila niz sedmih zaporednih porazov v ligi ABA. A izteklo se je drugače. V slovenskem obračunu 14. kroga v jadranskem tekmovanju je Cedevita Olimpija zobe pokazala v zadnji četrtini in na koncu prišla do precej suverene zmage. To je za košarkarje trenerja Jurice Golemca četrta zaporedna zmaga v ligi ABA, sam pa pravi, da ekipa počasi že igra po njegovih željah.

»Olimpija!« je sinoči v dvorani Leona Štuklja zavpil eden od navijačev gostujočega moštva pred uvodnim sodnikovim metom, glavni govorec v dvorani Franci Kek pa mu ni ostal dolžan. »Slabo, slabo. Še kdo?« je hudomušno pripomnil, nato pa nadaljeval: »Kaj pa Krka?« A posebej bučnega odziva ni izzval, kljub temu da so bile tribune lepo zapolnjene. Ali vsaj toliko, kot so po odloku vodilnih v državi še lahko. Morda je obisk inšpekcije nekoliko nagnal strah v kosti gledalcev, ki so se po več pozivih Keka morali razporediti tako, da je bil med njimi prost en sedež. Kakor koli, posebej jih ni razvnelo niti dogajanje na parketu. Obe ekipi sta v obračun krenili zaspano in brez posebne navdahnjenosti.

Pri Krki je razpoloženje z zaporednima trojkama nekoliko dvignil Jakov Stipaničev, Olimpija pa je ob slabem odstotku meta za tri zbirala točke s črte prostih metov. Sedem točk od zadnjih devetih v prvi četrtini je dosegla po prekrških nasprotnika. Igra se je nekoliko razživela v drugih desetih minutah, a le pri Novomeščanih, ki so sicer znova pogrešali Andreja Stavrova in tudi obolelega Jana Kosija, po poškodbah pa za igro še nista nared Hasanh French in Leon Stergar. Energijo sta v dolenjsko moštvo vnesla Rok Stipčević in Adonis Thomas, ki sta do polčasa dosegla 26 od 42 točk svojega moštva. Raztreseni gostje so slabo osredotočenost kronali pred odhodom v slačilnico, ko so v razmaku štirih sekund naredili dve osebni napaki, s prvo izpolnili bonus in z drugo nasprotniku dobesedno podarili dve točki, kar je močno razburilo trenerja Jurico Golemca.

Po zagotovo precej napetem glavnem odmoru košarkarji Olimpije na parket dvorane Leona Štuklja niso prišli nič kaj bolj motivirani. Še naprej so grešili tako v napadu kot v obrambi, Krka pa je ponujeno sprejemala. Predvsem Thomas, ki je pridno polnil koš nasprotnika. Delni izid 11:0 je gostom sredi tretje četrtine povrnil nekaj upanja, a je Melvin Ejim pri spretnem polaganju zahteval še osebno napako, prejel pa tehnično in znova dvignil samozavest nasprotniku. Slaba novica za Krko je bila, da je postajal vroč Jacob Pullen, ki je z dvema uspešnima trojkama na začetku zadnje četrtine svoje moštvo pripeljal do izenačenja. Košarkarje Krke je to povsem vrglo iz ritma. Zaradi utrujenosti je padla osredotočenost, postali so nervozni in se razburjali nad vsako sodniško odločitvijo. Sredi zadnje četrtine je tako zaporedni tehnični napaki prejel Luka Lapornik in bil izključen, Olimpija pa je razpad nasprotnika izkoristila in suvereno prišla do četrte zaporedne zmage.

»Tekme v dvorani Leona Štuklja nikoli niso lahke in tako je bilo tudi tokrat. Garati smo morali za zmago, saj smo začeli premehko in igrali individualno. Ko nam je Krka začela uhajati, smo se ustrašili in začeli igrati, kot znamo. Posebej v obrambi, kar nam je potem v napadu prineslo odprte mete. Nerad izpostavljam posameznike, a tokrat moram res pohvaliti Marka Radovanovića. Odigral je šolsko košarko in nam s podajami in obrambo prinesel preobrat,« je bil zadovoljen trener Olimpije Jurica Golemac. Osmi zaporedni poraz pušča posledice na Krkinem Daliborju Damjanoviću, kot tudi kriza s poškodbami, za katero se zdi, da nima konca. »Pristop in borbenost sta bila prava. Dokler smo imeli moč, energijo in zadostno število igralcev za rotacijo, smo igrali dobro, nato pa je padla osredotočenost in kakovost posameznikov na parketu. Glede na število poškodb smo čarovniki, da sploh lahko tekmujemo.«

Liga ABA, drugi izidi 14. kroga: Split – C. zvezda 62:66 (Shorter 24, Barič 5; Ivanović 11), Borac – Igokea 61:88 (Lešić 13; Waller 16), danes ob 14. uri: Cibona – Mornar, ob 18. uri: Partizan – Zadar, FMP – Budućnost, S. centar – Mega prestavljeno.