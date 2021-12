Manj Babe Vange in več poguma

Ob letu osorej se evropski politiki ozirajo na preteklih dvanajst mesecev in se sprašujejo, kaj bo Evropski uniji prineslo prihajajoče leto. Metanje run, branje iz kavne usedline in iskanje vedeževalskih nasvetov ni izbira politikov modernega časa za pogled v prihodnost. Je tudi nepotrebno, ker izzive Evropske unije dodobra določajo v prihodnje leto prenesena odprta vprašanja, notranjepolitične okoliščine v članicah in razmere v mednarodni skupnosti. Nad vsem tem visi vprašanje – ne več v obliki damoklejevega meča, temveč predvsem trajajoče negotovosti –, kako bosta Evropa in svet izšla iz pandemije.