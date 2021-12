Začetek januarja že tradicionalno pripada tudi eni najtežjih avtomobilističnih in motorističnih preizkušenj. Letos je bilo nekaj dvomov o izvedbi, a so prireditelji tudi ob strožjih ukrepih in nadzoru zaradi pandemije dirko izpeljali. Nekaj podobnega se obeta v letu 2022.

Savdska Arabija bo tretjič gostila to tekmovanje. Naporna dirka se je sicer začela konec sedemdesetih v Severni Afriki - od tod tudi ime Dakar, saj je nekaj časa vodila do senegalske prestolnice. Nato je zaradi nestabilnih političnih razmer na tej celini našla zatočišče v Južni Ameriki. Tam so bili dirkači dobro desetletje, potem pa je začelo prihajati do trenj med vodstvom tekmovanja in državami, ki so dirko gostile. Leta 2020 so tako spet zamenjali prizorišče (in celino), nova domovina relija je tako Savdska Arabija.

V prihajajoči izvedbi bosta start in cilj v Džedi. Sestavljalo jo bo 12 etap, prolog 1. januarja ter en prost dan, ki bo 8. januarja. Tudi tokrat reli prinaša krožno pot po tej velikanski državi.

Med udeleženci dirke bo tudi v letu 2022 slovenski motociklist Simon Marčič. Nekoč je slovensko tradicijo nastopov začrtal "puščavski lisjak" Miran Stanovnik, v zadnjih letih pa mu vse bolj prepoznavno sledi Mariborčan. V letošnji izvedbi je bil 36. in peti v svoji kategoriji originals, kjer dirkači nimajo pomoči ekip. Nastop v letu 2022 bo zanj že osmi, poleg tega 36. mesta pa ima v zbirki še 50. mesto (8. v konkurenci originals) leta 2020, do cilja je prišel še v letih 2018 in 2016, v letih 2014, 2017 in 2019 pa je moral preizkušnjo končati predčasno.

Letos sta na koncu slavila argentinski motorist Kevin Benavides (Honda) in francoski avtomobilist Stephane Peterhansel (Mini). Za Benavidesa je bil to prvi naslov med motoristi, za Peterhansla pa skupno že 14., osmi med avtomobilisti. Pri slednjih je sicer za njim zaostal njegov veliki tekmec na teh relijih Katarec Naser Al-Atijah (Toyota), tretji je bil nekdanji svetovni prvak v reliju Španec Carlos Sainz (Mini).

Večina med udeleženci bo sicer zaradi zahtevnih razmer in težavnosti dirke zadovoljna že, če bodo prišli v cilj brez večjih težav, za zmago po skupno 8375 kilometrih pa se bo morda potegovala le deseterica. Med njimi so v konkurenci motociklistov poleg branilca zmage Benavidesa še izkušeni Avstrijec Matthias Walkner, pa Američan Ricky Brabec, Britanec Sam Sunderland ...

V konkurenci avtomobilistov bo seveda spet sodeloval tudi neuničljivi Peterhansel, ki bo lovil skupno 15. zmago na Dakarjih v obeh konkurencah, tokrat pa prvič sodeluje z ekipo Audi in z dirkalnikom s hibridnim pogonom, kakršen naj bi že v nekaj letih postal glavni način pogona tekmovalnih vozil na tem reliju.

Močno konkurenco bo imel v izkušenem Špancu Sainzu in Švedu Mattiasu Ekströmu v lastni ekipi Audi, Al-Atijah ostaja glavni adut Toyote, Španec Nani Roma in rekorder po naslovih svetovnega prvaka v reliju Francoz Sebastien Loeb pa bosta prva voznika ekipe Hunter.

Peterhansel je sicer osamljen rekorder z zmagami med avtomoblisti na tem reliju, saj je pri osmih njegov najbližji zasledovalec Finec Ari Vatanen s štirimi, med še aktivnimi pa je Sainz pri treh, zadnja je iz leta 2020. Pri motociklistih pa je tudi na prvem mestu Peterhansel s šestimi uspehi, s po petimi pa sledijo njegova rojaka Cyril Neveu in Cyril Despres ter Španec Marc Coma.