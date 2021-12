Občutek za stanje duha v družbi

V prvem hipu sem pomislil, da je zagovornik načela enakosti za novo leto namenil samskim ženskam darilo, ki ga čakajo že dvajset let: ocenil je namreč, da je zakon, ki samskim ženskam in lezbičnim parom ne dopušča dostopa do umetne oploditve (OBMP), diskriminatoren, in vložil na ustavno sodišče zahtevo za oceno njegove ustavnosti.