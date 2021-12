Odzivi so, seveda, pozitivni. Miodraga poznajo vsi, tako v Loznici kot okoliških krajih, znan pa je predvsem po svojem humanem odnosu do sokrajanov. Njegova znanka Nada Kunovac pravi, da je Miodrag predvsem dober človek: »Velikokrat sem bila v njegovi restavraciji, ko je gostu, ki je zbiral drobiž, da bi plačal kosili, enostavno rekel: 'Kuča časti. (Na moj račun.)'.« Tako Nada kot drugi znanci in prijatelji gostilničarja vedo povedati, da je nekomu dajal brezplačen obrok hrane vsak dan celih pet let, vse dokler si ta ni opomogel. Gazda Šućur je skromen in zdi se mu popolnoma normalno, da bo lačnemu človeku, ki nima denarja, dal obrok zastonj. »Skoraj nič me to ne stane. Ljudje božji, ali veste, koliko hrane ostaja, koliko se je zmeče v smeti, okoli nas pa je toliko lačnih, da si niti ne predstavljate. Pred nekaj dnevi so me trije poklicali in vprašali, ali lahko pridejo po hrano in jo nesejo domov. 'Ni problema,' sem rekel, 'prinesite posodo in vam jo napolnim z golažem.' Veste, ko sem pred dvajsetimi leti odprl svoj lokal, sem si rekel, da nikoli ne bom pozabil, da so mi pri tem mnogi pomagali. Prijatelji, znanci, ljudje, ki sem jih poznal zgolj na videz. Zato zdaj pomagam, če le morem,« je pojasnil Miodrag Jović.