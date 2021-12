To je bila prva tekma slovenske reprezentance v sklopu priprav za nastop na evropskem prvenstvu med 13. in 30. januarjem prihodnje leto na Madžarskem in Slovaškem.

Do odhoda v Debrecen, kjer se bo v skupinskem delu pomerila z Dansko, Severno Makedonijo in Črno goro, jo čakata še dve pripravljalni tekmi z Italijo. Prva bo 5. januarja v Trbovljah, druga pa dva dni kasneje v Kopru.

Na današnji tekmi v dvorani Zlatorog sta bila v slovenski reprezentanci najbolj učinkovita Blaž Janc in Gašper Marguč, ki sta dosegal po sedem golov, medtem ko je Jure Dolenec prispeval štiri zadetke.