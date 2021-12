Zdravnik iz Tržiča Iztok Tomazin je tihotapil samo za svoje in družinske potrebe

Tržičana Iztoka Tomazina poznajo v domačem kraju, po Sloveniji in svetu. Priznani zdravnik in alpinist že dolgo vodi tržiški zdravstveni dom. Pred kratkim je izšla knjiga, v kateri izdaja, kako je včasih svoje alpinistične podvige kombiniral s tihotapljenjem dobrin za osebne in družinske potrebe.