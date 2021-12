Slovenska reprezentanca, ki je v nedeljo v Zrečah v okrnjeni zasedbi začela priprave na Euro 2022, bo do odhoda na Madžarsko odigrala tri prijateljske tekme. Po današnji s Hrvaško se bo še dvakrat pomerila z Italijo: v sredo, 5. januarja, ob 20. uri v dvorani Polaj v Trbovljah in v petek, 7. januarja, ob 19. uri v Areni Bonifika v Kopru. »Vse tri tekme bomo odigrali doma, ker ne želim izgubljati časa in energije s potovanji v tujino. Obe reprezentanci sta bili pripravljeni priti k nam. Tudi priprave bomo v celoti opravili v Sloveniji, saj želimo razpoložljivi čas kar najbolje izkoristiti,« pravi selektor Ljubomir Vranješ.

Prvi del priprav z 18 igralci bodo Slovenci končali jutri, drugega (takrat se bodo pridružili tudi »legionarji« iz Nemčije Miha Zarabec, Urban Lesjak in Urh Kastelic) pa začeli v nedeljo, 2. januarja, in bodo trajale do 11. januarja, ko bodo odpotovali v Debrecen, ki bo gostil tekme skupine A (Danska, Slovenija, Severna Makedonija, Črna gora). Slovenija in Hrvaška sta se v okviru tedna evropske zveze EHF na prijateljski tekmi pomerili že na začetku novembra v Novigradu, kjer so gostitelji zmagali s 34:31 (16:14).

»Takratna tekma, ki je bila naša prva po šestmesečnem reprezentančnem premoru, je bila priložnost za eksperimentiranje, tako v obrambi kot v napadu. Tokrat bo drugače, kajti fantje bodo že imeli svoje specifične vloge v igri, igrali pa ne bodo vsi, ampak le najboljši. V igri bomo skušali uresničiti naše zamisli in preveriti uspešnost dosedanjega dela,« napoveduje Vranješ. »Nimamo veliko časa, zato moramo hitro doseči želeno raven igre in nič ne bomo taktizirali. Želim, da fantje igrajo tako, kot bodo igrali na evropskem prvenstvu.«

Medtem ko slovenska reprezentanca za zdaj nima težav s poškodbami in koronavirusom, imajo naši južni sosedi zelo velike. Hrvati, ki bodo na EP 2022 v prvem delu igrali v skupini C v Szegedu (njihovi tekmeci bodo Francozi, Srbi in Ukrajinci), so že priprave v Poreču začeli brez nekaterih nosilcev igre, zdaj jim preglavice povzroča še koronavirus. Selektor Hrvoje Horvat je že ostal brez Verona Načinovića, nekdanjega krožnega napadalca Celja Pivovarne Laško in zdajšnjega člana francoskega Montpelliera, ki je po prebolelem covidu-19 doslej prejel zgolj en odmerek cepiva (to ne izpolnjuje strogih pravil evropske zveze EHF), z drugim pa ne želi tvegati tako hitro po prvem.

Ivan Martinović (Hannover) bo v naslednjih dneh prejel drugi odmerek in bo lahko potoval na EP, Ivan Pešić pa za to potrebuje kar štiri odmerke cepiva. Vratar nemškega Stuttgarta se je dvakrat cepil s sputnikom, a v Nemčiji tega cepiva ne priznavajo, zato mora dobiti še dva odmerka drugega, sicer ne bo mogel braniti niti na EP niti v nemški ligi. Z nezdravstvenimi preglavicami pa se ubada vratar Kristian Pilipović (Kadetten), ki ima tako hrvaško kot švicarsko državljanstvo, a bo dobil pravico nastopa za svojo prvo domovino Hrvaško šele teden dni po začetku letošnjega EP.