Poglejte, pod novoletnim drevescem nas čaka darilo

Psssst. Prisluhnite… Slišite tihe izdihljaje poslavljajočega se leta? Preveč izčrpano je, da bi lahko glasneje zastokalo. Izželi so ga nenehna omejevanja in poniževanja, negotovosti, prestopi meja moralnega in zakonitega, nakopičeni nesmisli, zakonodajna diareja in čustveni viharji. Preštevilne stiske so izžele tudi večino izmed nas. In čeprav raznovrstne – so se vse stiske zadnjega leta vrtele okrog temeljnega vprašanja o vrednosti in kakovosti našega življenja.