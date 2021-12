V Novem mestu štiri nove ulice, poimenovane po ženskah

Med več kot dvesto ulicami v Novem mestu sta po ženskah poimenovani le dve, Ulica Ilke Vaštetove v Kandiji ter Ulica Pie in Pina Mlakarja v Gotni vasi. Kmalu se jima bodo pridružila štiri nova imena žensk, ki so pomembno zaznamovale zgodovino Novega mesta konec 19. in v začetku 20. stoletja.