#intervju Guillaume Antalick, enolog: Penine so lahko prihodnost vinarstva

Prejšnji teden je bila v ljubljanski vinoteki Šuklje degustacija slovenskih penin, ki jo je vodil Guillaume Antalick, Francoz, priženjen v belokranjsko vinarsko družino Šuklje. Guillaume danes skupaj z ženo Katjo, ki je tako kot on doktorica enologije, in njenim bratom Matijo skrbi za kreiranje družinskih vin in vodenje vinoteke na Bregu ob Ljubljanici. Na degustaciji smo okušali penine iz Dolenjske, ki vse bolj postaja najbolj prepoznavna regija, povezana s peninami, in nekaj starih znancev s področja pridelave mehurčkov, ki prihajajo iz vinskih hiš, posejanih po Bizeljskem, Štajerskem in Goriških brdih. Na seznamu sedmih veličastnih so bile klasična penina iz hiše Frelih, Kozinčev joker 2016, Isteničev brut prestige 2013, zlata penina brut nature iz Radgonskih goric, blanc de blanc iz hiše Domaine Slapšak, medot 2013 in bjana couvee prestige 2016.