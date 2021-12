Kariero je zdaj 24-letni Hrvat začel v mladinskih vrstah Dinama iz Zagreba in kasneje NK Zagreb, za katerega je zbral 39 nastopov v prvi hrvaški ligi in dva v pokalnem tekmovanju. Iz hrvaške prestolnice se je v začetku sezone 2016/2017 preselil k avstrijskemu drugoligašu Lieferingu, nato pa se po enem letu vrnil v domovino. Oblekel je dres Osijeka in ga nosil na 52 tekmah. Za hrvaškega prvoligaša je zbral tri zadetke in devet asistenc.

Pozimi leta 2019 je prestopil k večkratnemu danskemu prvaku Koebenhavnu. Na Danskem je zaigral na 29 obračunih in se podpisal pod zadetek in dve asistenci. Januarja letos je kot posojen igralec odšel k Rijeki, ki jo je zastopal na 21 tekmah in vknjižil eno podajo.

Olimpija trenutno na lestvici prve lige Telemach zaseda tretje mesto z 31 osvojenimi točkami. Ima dve tekmi manj od vodilnega Maribora, ki je zbral 39 točk.