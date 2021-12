Priporočila za evropske praznike

V času banalizacije in preizpraševanja vsega nepomembnega v dobi, ki ni naklonjena filozofiji, je bilo samo vprašanje časa, kdaj bosta prišla na vrsto božič in novo leto. Razprava o krščanski identiteti in uporabi besede, kot je božič, je prejšnji teden zaposlovala evropski parlament. Ki je o tem razpravljal celo uro. Na koncu niso prišli do bog ve česa, kot že prej ne, a zdi se, da so zagnali veliko hrupa.