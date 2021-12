Aleksander Gadžijev, pianist: Novi klavirji v sebi še nimajo življenja

Koncert za klavir in orkester št. 2 v f-molu Frédérica Chopina je pianist Aleksander Gadžijev nedavno odigral v finalu najprestižnejšega klavirskega tekmovanja na svetu, Chopinovega tekmovanja v Varšavi, ter zasedel drugo mesto, odigral ga je tudi te dni v okviru zlatega abonmaja v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma. Njegovo nepretenciozno mojstrstvo priča o velikem umetniku, po letih še mladem, a v pianizmu že ob boku vrhunskim. In potem smo tu Slovenci, ki radi pristavimo še svoj lonček, nič manj od Italijanov, oboji si uspešnega pianista nekako lastimo. Sam se ob tem le smeje, ne nazadnje je večkulturnosti vajen: rodil se je očetu Azerbajdžancu in materi Slovenki, mladost je preživel v italijanski Gorici, zdaj pa živi v Berlinu.