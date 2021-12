Letošnji 5. Zimski festival v organizaciji Festivala Ljubljana bo v ospredje postavil nekaj izvrstnih pianistov, ki bodo dobili pozornost kar na petih koncertnih večerih od osmih. V gosteh bo madžarski pianist János Balázs, ki je tudi umetniški vodja Festivala Georges Cziffreiz, portugalska pianistka Maria João Pires bo igrala Chopinov Drugi klavirski koncert, nastopil bo Nicolas Bourdoncle, ki mu pravijo tudi vzhajajoča zvezda francoskega pianizma, slovenski predstavnik, večkrat nagrajeni Nejc Kamplet, bo s sabo na oder povabil mlado rusko violinistko in vokalistko Mario Andreevo, nastopil pa bo tudi dinamični italijanski klavirski Duo Schiavo-Marchegiani.

»Hladnejši« odvod poletnega festivala se bo začel v Slovenski filharmoniji s tremi baročnimi mojstrovinami. Poustvarila jih bosta Orkester in Zbor Slovenske filharmonije pod taktirko belgijskega dirigenta Barta van Reyna. Na sporedu bosta Bachova kantata za zbor in Ferrandinijeva solistična kantata za mezzosopran, vrhunec koncerta pa bo Händlovo najbolj udarno delo za zbor in soliste Dixit Dominus. Solistke bodo sopranistki Julie Doyle in Griet De Geyter ter mezzosopranistka Barbara Kozelj.

Eden vrhuncev festivala bo večer opernih arij, ki ga bo poustvaril na Malti rojeni tenorist Joseph Calleja, z njim bosta Orkester Slovenske filharmonije in dirigent Gianluca Marcianó. Verjetno najbolj veličasten pa bo zaključek festivala, ko bodo izvedli znameniti Mozartov Rekviem, zadnje delo tega velikega skladatelja. Na odru se bodo združili Simfonični orkester RTV Slovenija, Zbor Slovenske filharmonije, Mešani pevski zbor Glasbene matice Ljubljana ter solisti sopranistka Giulia Semenzato, mezzosopranistka Wiebke Lehmkuhl, tenorist Xabier Anduaga in basbaritonist Paul Armin Edelmann. Glasbeno vodstvo je zaupano francoskemu dirigentu Yanu Pascalu Tortelieru. im