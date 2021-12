Premierjev pohod skozi institucije

Vladni koaliciji pod vodstvom Janeza Janše je uspelo poseči še v eno od sfer, ki si jih skuša podrediti. Ob policiji, vojski, pravosodju, zdravstvu… je tarča tudi izobraževanje. Kot je včeraj poročal novinarski kolega Zoran Potič, so poslanci SDS, NSi, SMC, SNS, DeSUS in poslanca obeh narodnih skupnosti dosegli spremembo zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Spremenili so sestavo svetov šolskih in drugih zavodov, tako da ima poslej na njihovo delovanje večji vpliv politika, zmanjšana pa je moč odločanja zaposlenih. Spremembi so, že odkar je bila predlagana, nasprotovali sindikalisti in pedagogi.