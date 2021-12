Je že moralo biti tako, da sta bila režiserka in scenaristka Maja Weiss ter soscenarist in glavni akter v dokumentarnem filmu Beli bojevnik v črni oblekiIvan Kramberger ml. leta 2014 na razpisu Slovenskega filmskega centra dvakrat zavrnjena. Nato sta pustila idejo zoreti, na letošnjem razpisu pa vendarle bila uspešna. Weissova je z ekipo Bela filma in v koprodukciji z RTV Slovenija film posnela v rekordno kratkem času. Montažo je zaupala izkušenemu Juriju Moškonu, kamero pa Amadeju Bratužu, študentu medijske produkcije na Višji strokovni šoli Novo mesto, kjer Weissova tudi predava.

Odnos med intimo človeka in njegovo družbeno vlogo

»Že od nekdaj me izjemno zanima prav povezava med intimo človeka in njegovo družbeno vlogo, torej posameznik znotraj družbe,« pravi Maja Weiss. Oseminosemdeset minut dolg dokumentarni film razkriva zgodbo dveh Ivanov Krambergerjev, očeta in njegov vpliv na osamosvojitev Slovenije ter sina in njegovo raziskovanje očetovega dela za pripravo magistrske naloge. »To je zgodba sina v iskanju resnice o očetu, ki traja trideset let,« dodaja Weissova.

Ivan mlajši, ob umoru očeta je bil star šest let, v filmu skozi slikovno, zvočno in drugo arhivsko gradivo ter skozi intervjuje s tedanjimi politiki, zgodovinarji, novinarji, očetovimi sodelavci, prijatelji, znanci in člani družine odstira znane pa tudi doslej neznane trenutke iz življenja svojega očeta, izjemnega filantropa, izumitelja, predsedniškega kandidata. Kot mladenič je njegov oče poprijel za vsakršno delo, delal na več koncih Jugoslavije in tudi v tujini. Njegovo iznajdljivost so med drugim prepoznali v eni od nemških bolnišnic, kjer je nato popravljal dializne aparate in prispeval tudi nekaj izumov. Bolnišnicam v Jugoslaviji je pošiljal dializne aparate, zdravila, velik del denarja, ki si ga je prislužil, je razdal revnim.