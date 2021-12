Andrej Saje, novomeški škof: Cepljenje je znamenje ljubezni do bližnjega

Hudobni duh deluje tudi v 21. stoletju, je v pogovoru pribil novomeški škof dr. Andrej Saje. Rovari, kot pravi, zelo aktivno, razdvaja nas in podpihuje razprtije med nami. Zato se mu je treba upreti – s solidarnostjo, sodelovanjem in ljubeznijo do bližnjega. Tudi tako, je poudaril, »da prevzamemo majhno tveganje, ki ga pomeni cepljenje, in se v dobro nas samih, predvsem pa ljudi okoli sebe, cepimo«.