Hvala ti, JJ!

Ne bom pozabil zgodnjega sivega popoldneva in potem še večera 21. decembra 2021. Upokojenska druščina, s katero se dobivamo vsak torek v lokalčku na Poljanski, da se preštejemo, kar je v naših letih logično, in rečemo kakšno o tem, kako to državo narediti boljšo, je bila razigrana, kot že dolgo ne. Žareli so, se trepljali po starčevskih ramenih, da so kosti pokale, se objemali in nazdravljali. »Si dobil pismo, a si videl, ni nas pozabil. Si prebral, genialno, stari, žena je kar cmihala od sreče, jaz sem ga že dal v okvir in na steno namesto slik otrok, ki nama itak nikoli ne pišeta,« je žlobudralo omizje sivih in plešastih glav.