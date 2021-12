Točen datum razkritja mobilnika magic V za zdaj še ni znan, enako velja za druge podrobnosti o mobilniku. Honor magic V bo domnevno poganjal nov Qualcommov premijski procesor snapdragon 8 gen 1, predvsem pa nas zanima za kakšen dizajn so se pri podjetju odločili, zlasti zaradi preteklih vezi s Huaweijem,

Honor je bila nekoč Huaweijeva znamka mobilnikov, od novembra 2020 dalje pa se je zaradi omejitev Huaweija s strani ZDA odcepila in postala lastno podjetje. Kljub ločitvi in pridobitvi zelene luči za uporabo Googlovih storitev so dosedanje naprave še naprej nosile velik pečat podobnosti s Huaweijevimi. Do te mere, da je mobilnika honor 50 in Huaweijev nova 9 navzven skoraj nemogoče ločiti. Bruce Huang, generalni direktor za Honor Srbija, Hrvaška in Slovenija nam je novembra povedal, da bo zaradi dolgotrajnosti postopka razvoja prihajajoči mobilnik magic 3 še podoben Huaweijevemu ekvivalentu, medtem ko bo kasnejši mobilnik magic 4 povsem Honorjeva naprava. To nam sicer neposredno ne pove veliko o obliki Honorjevega pregibnega mobilnika magic V, po drugi strani pa namiguje, da bi oblika magic V lahko spominjala na Huaweijev pregibni mobilnik mate x2. Slednji nas je navdušil z obliko zelo razpotegnjenega trikotnika (ko je naprava razprta). Po zaslugi oblike se med zlaganjem naprave na vsaki strani srečata debelejši in tanjši del razpolovljenega trikotnika. To pa privede do skoraj popolnega prileganja obeh delov oziroma nič razmika med zgornjo in spodnjo polovico zloženega zaslona.

Honorjeve pretekle vezi s Huaweijem nas zato navdajajo z upanjem, da bi prihajajoči magic V ob polni podpori Googlovih storitev, ki so si jo zagotovili z ločitvijo od Huaweija, postregel še s podobno rešitvijo pregiba kot mate x2. Se pa ne bi upirali nižji ceni. Huaweijev mate x2 je na Kitajskem izšel s ceno okoli 2300 evrov.