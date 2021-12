Pozabil si prinesti nutello!

Točno vem, kaj je Slovenijo iz Zahodne Evrope potisnilo globoko v Sibirijo. Ni bil Orban. Bila je nutella. Z dvomi o nutelli so se začeli dvomi o enotnih standardih Evropske unije za vse državljane kontinenta. Od nutelle naprej so se začeli kopičiti dvomi o enakopravnosti vseh članic EU, govorice o o Evropi dveh hitrosti, ki so se končale z dvema pravnima redoma, zamenjavo zahodne liberalne demokracije z vzhodno neliberalno avtokracijo in primatom lokalnega prava nad evropskim.