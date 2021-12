Galeta je francoska pita s pekača, kjer prepognjen rob testa ustvari priročno posteljico odličnemu sočnemu nadevu. Galete so lahko sladke ali slane, tokrat pa predstavljamo sladko različico z jabolki. Priprava teh pit je izredno enostavna, saj rob testa enostavno prepognemo čez nadev in se nam zato ni treba ukvarjati z delanjem popolnih robov pite ali skrbeti, če bo pita lepo prišla iz modela.

Galeta seveda izgleda robustno in nepopolno, kar je tudi čar te sladice. Vsakič je lahko malo drugačne oblike, ko uporabite različne nadeve in sadje, pa si lahko pričarate tudi vedno druge okuse.

Ta pita je jesensko-zimska poslastica. Poleg jabolk uporabite še cimet, čisto malo ingverja, dišečo vanilijo in pomarančni sladkor, ki ga lahko nadomestite tudi z limoninim sladkorjem. Čisto dovolj bi bila tudi naribana limonina lupinica. Tako zelo diši, ko se peče! Za testo uporabite kombinacijo zmletih ovsenih kosmičev in polnozrnate moke, ki je lep kontrast sladkemu nadevu. Tisti wow okus seveda doda maslo, vse pa skupaj poveže rumenjak in kremni sir.

Najprej pa še nekaj odličnih sladic z jabolki:

• Priljubljena Marina biskvitna jabolčna pita

• Mafini s karameliziranimi jabolki in drobljencem

• Ovsena kaša s karameliziranimi jabolki in cimetom

• Jabolčno-orehovo pecivo

• Jabolčno-ovseni piškoti

Še več odličnih sladic pa najdite pod oznako Sladice.

Še več odličnih in zdravih receptov brž poiščite na http://www.sitfit.si/!