Pregled poslovanja bo trajal do septembra 2022

Računsko sodišče bo do septembra prihodnje leto izvajalo revizijo smotrnosti poslovanja med Slovensko tiskovno agencijo, vlado in vladnim uradom za komuniciranje. Kot kaže, se bo ponovno postavilo vprašanje, ali država lahko plačuje agenciji za poročanje o pomembnih javnih dogodkih pod pogoji, ki so veljali vsa leta doslej.