Kot so zapisali v dijaški organizaciji, do vseh teh nepravilnosti prihaja kljub temu, da kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva določa, da dijakom na delovni praksi pripada povračilo stroškov prevoza ter regres za prehrano. Mesečna nagrada za obvezno opravljanje prakse pa je za dijake določena v višini 86 evrov.

Po navedbah DOS je marsikateri dijak programa zdravstvena nega in bolničar-negovalec za to prikrajšan, kljub temu da ti dijaki delajo v kliničnem okolju in v socialno varstvenih zavodih ter opravljajo pomembno ter izjemno odgovorno delo, ki ima zaradi trenutnih razmer še toliko večji družbeni pomen. »Dejstvo, da so dijaki srednjih zdravstvenih šol eni redkih, ki za opravljanje obvezne prakse niso plačani, je nesprejemljivo in nepravično,« so opozorili.

Ob tem so navedli besede ravnateljice Srednje zdravstvene šole Ljubljana Silve Kastelic, ki je za eno od televizij pojasnila, da se dijaki, ki se izobražujejo za poklic bolničar-negovalec, z delom usposabljajo skoraj pol leta, kar pomeni, da pol leta delajo brez plačila.

Dijaška organizacija je zato ministrstvo za izobraževanje znanost in šport, ministrstvo za zdravje in vlado pozvala, da z medresorskim usklajevanjem čim prej poiščejo ustrezne sistemske rešitve za reševanje omenjene problematike.