Mestna občina Slovenj Gradec v leto 2022 vstopa z rekordnim proračunom v vrednosti 39 milijonov evrov. Med največjimi občinskimi naložbami, ki so podprte tudi z evropskimi in državnimi sredstvi in se nekatere že izvajajo, so gradnja bazenskega kompleksa s parkom urbanih športov, gradnja dodatnih kolesarskih poti po mestu in ureditev ulic v okolici mestnega središča v okviru projekta trajnostne mobilnosti.

Gradnja bazena, ki je ocenjena na 8,8 milijona evrov, je največji projekt v zgodovini občine. Zaključena naj bi bila do poletja 2022. Občina bo gradila tudi prizidka k Tretji osnovni šoli in Osnovni šoli Podgorje, načrtuje pa tudi vlaganja v druge šole. Kar 2,1 milijona evrov bo slovenjgraška občina prihodnje leto porabila za cestno infrastrukturo, kar je prav tako največ doslej, so povedali na občini. V načrtu je še gradnja podzemne garažne hiše pri upravni enoti. sta