Na spletni strani za iskanje prostih delovnih mest Indeed je v teh tednih moč zaslediti na stotine nezasedenih mest za božičke. Iščejo se takšni, ki so pripravljeni več dni ali ur preživeti v kostumu in opravljati raznovrstna opravila, ki se jih od božička pričakuje.

To sicer še zdaleč ni prva poklicna skupina, ki je letos na Otoku primanjkuje - konec poletja so zaradi pomanjkanja voznikov tovornjakov naslovnice polnile izpraznjene police trgovin in prazne bencinske črpalke, primanjkovalo je že tudi osebja za delo v gostinskih lokalih.

»Božiček in njegovi pomočniki niso imuni na pomanjkanje sezonskih delavcev,« je razmere za britanski časnik Daily Star opisal Jack Kennedy, predstavnik spletne strani Indeed. Ker je trenutno mogoče dobiti delo v številnih drugih branžah, priložnostna dela ne štejejo med najbolj privlačna, je pojasnil.

Božičkom je posledično močno porasla cena - ponekod jim ponujajo celo do 800 funtov (približno 938 evrov) na dan.

Nenavadna situacija naj bi sicer imela v določeni meri opraviti z brexitom pa tudi s pandemijo covida-19. Tako denimo nekoliko starejši moški, ki so v preteklosti pogosto prevzemali vlogo božička, danes v primeru okužb z novim koronavirusom spadajo med tvegane skupine. Služba božička pa v večini primerov s sabo prinaša veliko stikov.